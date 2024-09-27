В родильном отделении отремонтированной на евроденьги больницы в Валмиере, где одновременно могут разместиться до тридцати рожениц, не слышно ни голосов, изнуренных усилиями завершающего этапа родов женщин, ни первых криков новорожденных. Репортаж Rus.Postimees.
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Репортаж ⟩ Громкая тишина в латвийском роддоме у границы с Эстонией
Приехавшим из Эстонии указатель на группу зданий мышиного цвета Видземской краевой больницы приходится отыскивать в глубине кроны дикой яблони. Окна больничных корпусов, возвышающихся в пятидесяти километрах от Валги, подмигивают из-под поднимающихся утром руло.