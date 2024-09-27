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Репортаж Громкая тишина в латвийском роддоме у границы с Эстонией

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Отремонтированная на евроденьги Видземская краевая больница находится в пятидесяти километрах от границы с Эстонией, и здесь рождаются дети Видземского региона, центрального и в национальном, и в языковом отношении исторического региона Латвии.
Отремонтированная на евроденьги Видземская краевая больница находится в пятидесяти километрах от границы с Эстонией, и здесь рождаются дети Видземского региона, центрального и в национальном, и в языковом отношении исторического региона Латвии. Фото: Külli Kapper

В родильном отделении отремонтированной на евроденьги больницы в Валмиере, где одновременно могут разместиться до тридцати рожениц, не слышно ни голосов, изнуренных усилиями завершающего этапа родов женщин, ни первых криков новорожденных. Репортаж Rus.Postimees.

Приехавшим из Эстонии указатель на группу зданий мышиного цвета Видземской краевой больницы приходится отыскивать в глубине кроны дикой яблони. Окна больничных корпусов, возвышающихся в пятидесяти километрах от Валги, подмигивают из-под поднимающихся утром руло.

При въезде с кольцевой дороги в Валмиеру вывеску Видземской краевой больницы приходилось искать в кроне дикой яблони.
При въезде с кольцевой дороги в Валмиеру вывеску Видземской краевой больницы приходилось искать в кроне дикой яблони. Фото: Кюлли Каппер
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