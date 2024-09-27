Умерла актриса Мэгги Смит, исполнившая роль профессора Макгонагалл

Мэгги Смит играла в театре и кино с 1952 года. За время карьеры она дважды получила "Оскар" ("Калифорнийский отель", "Расцвет мисс Джин Броди"), три раза - "Золотой глобус" ("Калифорнийский отель", "Аббатство Даунтон", "Комната с видом"), семь раз стала лауреатом награды BAFTA.

В 1990 году артистку наградили званием Дамы-комондора ордена Британской империи.

Наиболее всего Смит известна по роли профессора Макгонагалл в кинофраншизе про Гарри Поттера. Также она играла в сериале "Аббатство Даунтон". Среди других известных фильмов с участием Смит - "Клуб первых жен", "Смерть на Ниле", "Комната с видом", "Миссионер", "Действуй, сестра".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!