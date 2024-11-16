Президент Абхазии заявил, что "будет работать дальше". Оппозиция призвала его уйти в отставку из-за соглашения с Россией

Вечером в пятницу Бжания провел переговоры с группой депутатов парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашубой: на них в том числе обсуждалось требование оппозиции об отставке президента.

После этого пресс-служба президента выложила короткое видео, на котором он говорит, что он и вице-президент, а также премьер-министр и члены правительства находятся на местах и «будут работать дальше».

Российское госагентство «РИА Новости» при этом передает, что протестующие у парламента Абхазии по-прежнему не расходятся.

серая линия Фото: BBC

Главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг в разговоре с Би-би-си напомнил, что под давлением протестующих власть в Абхазии менялась и в 2014, и в 2020 году:

«Сейчас и гадать не приходится, что будет дальше. Согласно абхазской исторической логике, если народные протестные массы входят без приглашения в президентский дворец, то это означает, что хозяин этого дворца [президент Абхазии Аслан Бжания — ред.] теряет на него моральное право.

Силовики фактически самоустранились, когда увидели настроения масс. И, в общем-то, это дело времени, наверное, сегодняшней ночи, или, может быть, завтрашнего дня, когда эта отставка [президента республики] должна состояться. По крайней мере, политического будущего у Аслана Бжания уже нет.