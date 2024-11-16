Областной суд Земгале оставил в силе решение первой инстанции, приговорившей мужчину к 15 годам лишения свободы за убийство своей жены.
Бил ногами по голове: мужчина получил 15 лет тюрьмы за убийство своей жены
Обвиняемый 1 июля прошлого года, находясь по месту жительства в Елгаве, во время распития спиртных напитков со своей супругой, в гневе умышленно нанес ей один удар кулаком по голове, после чего она упала на землю.
Затем обвиняемый намеренно нанес ей еще 11 ударов по голове ногами. Женщина получила серьезные телесные повреждения, которые стали причиной ее смерти.
Прокурор удовлетворен решением апелляционного суда, поэтому протест подаваться не будет.
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