Рекордный рост числа смертей: что известно о потерях России в Украине к ноябрю

Больше всего потерь — среди добровольцев. Так мы называем тех, кто подписал контракт уже после начала полномасштабного вторжения. Их доля в общем массиве продолжает расти. Нам удалось подтвердить гибель 16 551 добровольца — это 23% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны.

графика потерь Фото: BBC

Меняющееся лицо российской армии

Средний возраст и социальный портрет российских военных - участников вторжения в Украину, существенно менялся с течением времени.

В первые 3 месяца войны типичный погибший солдат российской армии — это 21-летний контрактник, служащий в элитных подразделениях. В 2023 году типичным погибшим был 34-летний заключенный, отправившийся на фронт прямиком из колонии. К осени 2024 года портрет среднестатистического российского военного вновь изменился. Теперь чаще всего погибают добровольцы, то есть те, кто подписал контракт уже после начала полномасштабного вторжения.

Средний возраст погибших в 2024 году — 38 лет.

По меньшей мере 56% всех погибших — люди, которые не были связаны с российской армией на момент начала войны.

Реальное число людей, пришедших в армию с гражданки уже после начала вторжения и погибших на фронте, гораздо выше, поскольку мы не смогли точно определить, как именно попали на фронт 28% установленных нами погибших. Некрологи большинства из них сопровождаются фотографиями мужчин в гражданской одежде. Следовательно, велика вероятность того, что они попали на фронт по мобилизации или добровольно подписали контракты. Однако мы не можем утверждать этого однозначно.