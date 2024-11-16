Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Украинскому радио рассказал, что Украина не получила даже половину вооружения, официально выделенного США, добавив, что Европа помогла Украине не меньше, чем США.
Говоря об американской помощи, Зеленский сказал, что не будет углубляться в детали, так как "есть различные сообщения из разных структур, как Министерства обороны, так и разведывательных служб", но Украина не получила даже половину.
"Я думаю, что это важный элемент, когда мы говорим о том, кто нам помогает. Я хочу сказать, что Европа помогла так же много. И это важный элемент, когда мы говорим о благодарности. Для того, чтобы выжить, важен каждый цент, и мы за это благодарны. Но мы должны быть честны", - сказал Зеленский.
Зеленский указал, что речь идет именно о поставках вооружения. "Когда я говорю про половину, я считаю меньше, я говорю о вооружении. (...) Конечно, есть гуманитарная помощь, есть финансовая помощь, есть целенаправленная финансовая помощь бюджету, есть отдельные программы гуманитарной помощи, направленные на регионы. Это все помощь, мы благодарны своим партнерам. В целом, (...) оказана большая помощь", - добавил он.
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