Говоря об американской помощи, Зеленский сказал, что не будет углубляться в детали, так как "есть различные сообщения из разных структур, как Министерства обороны, так и разведывательных служб", но Украина не получила даже половину.

"Я думаю, что это важный элемент, когда мы говорим о том, кто нам помогает. Я хочу сказать, что Европа помогла так же много. И это важный элемент, когда мы говорим о благодарности. Для того, чтобы выжить, важен каждый цент, и мы за это благодарны. Но мы должны быть честны", - сказал Зеленский.

Зеленский указал, что речь идет именно о поставках вооружения. "Когда я говорю про половину, я считаю меньше, я говорю о вооружении. (...) Конечно, есть гуманитарная помощь, есть финансовая помощь, есть целенаправленная финансовая помощь бюджету, есть отдельные программы гуманитарной помощи, направленные на регионы. Это все помощь, мы благодарны своим партнерам. В целом, (...) оказана большая помощь", - добавил он.

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