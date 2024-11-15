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Видео В Пурвциемсе мужчина закурил в постели и поджег квартиру. Соседи бояться повторения

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Пожар в доме. Иллюстративное фото
Пожар в доме. Иллюстративное фото Фото: Sergey Toronto/Shutterstock

Вчера вечером, 14 ноября, в Пурвциемсе чуть не погиб 65-летний мужчина, вызвавший пожар в своей квартире. Его спасли пожарные и передали медикам, однако соседи выражают обеспокоенность тем, что жизнь в пятиэтажке уже небезопасна, сообщает программа Degpunktā.

Жителей улицы Джохара Дудаева вечером разбудили сирены спасательной службы. Пожары в домах района не редкость, поэтому местные жители уже знали, что будет дальше. 

"Три или четыре пожарные машины. У нас здесь есть пироманы - раньше три машины сгорели перед домом", - говорит местный житель.

На этот раз поджигатели были не виноваты. Хозяин квартиры на первом этаже, который, видимо, очень любит пиво, курил в постели.

Она прожгла диван до пружин, что говорит о том, что дыма было много, и виновник отравился им.

Соседи не скрывают, что с ждут возвращения из больницы соседа, пострадавшего в дыму и пламени. Учитывая опыт предыдущих лет, понятно, что он снова выпьет.

"То, что он пьет, это ненормально. Один сосед с четвертого этажа рассказал нам, что это уже третий раз. Это ненормально", - говорит жительница дома.

"С этим надо что-то делать. Это ненормально, это опасно", - сказал сосед.

Единственное, что могут сделать жители - обратиться в муниципалитет, который может направить полицию для разговора с опасным соседом.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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