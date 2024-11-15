Вчера вечером, 14 ноября, в Пурвциемсе чуть не погиб 65-летний мужчина, вызвавший пожар в своей квартире. Его спасли пожарные и передали медикам, однако соседи выражают обеспокоенность тем, что жизнь в пятиэтажке уже небезопасна, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Пурвциемсе мужчина закурил в постели и поджег квартиру. Соседи бояться повторения
Жителей улицы Джохара Дудаева вечером разбудили сирены спасательной службы. Пожары в домах района не редкость, поэтому местные жители уже знали, что будет дальше.
"Три или четыре пожарные машины. У нас здесь есть пироманы - раньше три машины сгорели перед домом", - говорит местный житель.
На этот раз поджигатели были не виноваты. Хозяин квартиры на первом этаже, который, видимо, очень любит пиво, курил в постели.
Она прожгла диван до пружин, что говорит о том, что дыма было много, и виновник отравился им.
Соседи не скрывают, что с ждут возвращения из больницы соседа, пострадавшего в дыму и пламени. Учитывая опыт предыдущих лет, понятно, что он снова выпьет.
"То, что он пьет, это ненормально. Один сосед с четвертого этажа рассказал нам, что это уже третий раз. Это ненормально", - говорит жительница дома.
"С этим надо что-то делать. Это ненормально, это опасно", - сказал сосед.
Единственное, что могут сделать жители - обратиться в муниципалитет, который может направить полицию для разговора с опасным соседом.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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