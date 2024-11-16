В воскресенье ожидаются дожди

Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду, на морском побережье - до 20 метров в секунду.

Температура ночью составит +4...+8 градусов, днем - +4...+9 градусов.

В Риге ночью ожидается дождь, а порывы юго-западного, западного ветра составят 15-16 метров в секунду. Температура воздуха не опустится ниже +6...+7 градусов.

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