Видео Одна из крупнейших кибератак года: за неделю заблокировано 4 тысячи атак на аккаунты WhatsApp

Нажав на кнопку, человек переходит к этапу "подтверждения личности". Сайт просит ввести номер телефона и шестизначный код из SMS. На самом деле этот код нужен мошенникам для переноса аккаунта WhatsApp жертвы на другое устройство.

Иногда злоумышленники заходят еще дальше: получив доступ, они устанавливают новый PIN-код в настройках, блокируя владельцу возможность вернуть свой аккаунт. Затем, от имени захваченного аккаунта, они рассылают аналогичные сообщения по всем контактам, надеясь получить от них материальную выгоду.

Cert.lv настоятельно рекомендует проявлять осторожность и игнорировать подобные сообщения. Если вы получаете такие просьбы, важно связаться с отправителем через другие каналы, чтобы убедиться, что это не мошенничество.

Если вы уже ввели свой номер телефона и шестизначный код на фальшивом сайте, скорее всего, ваш аккаунт скомпрометирован. В этом случае следует немедленно проверить устройства, привязанные к вашему аккаунту. Для этого в WhatsApp нужно перейти в "Настройки" (на iOS - Settings -> Linked devices, на Android - "три точки" в правом верхнем углу -> Linked devices) и отключить любые подозрительные устройства.

Для защиты аккаунта также настоятельно рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию.

Если восстановить доступ к аккаунту не удается, через 7 дней можно зарегистрировать новый аккаунт на прежний номер. Переписка из групп останется утерянной, поэтому лучше предупредить администраторов групп (друзей, коллег, родственников) и попросить добавить вас с нового аккаунта. Старому аккаунту следует закрыть доступ в группы.

Эксперты советуют также уведомить своих контактов о том, что вы стали жертвой мошенников, чтобы злоумышленники не смогли обмануть других от вашего имени.

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