Он отмечает, что западноевропейские политики все больше склоняются к тому, чтобы найти способ свернуть к прекращению войны и поиску компромиссов. Это мнение уже несколько месяцев циркулирует среди западноевропейских политиков, хотя официально выражается готовность продолжать оказывать помощь столько, сколько потребуется.

Причиной, по которой состоялся этот телефонный разговор, по мнению Анджанса, стала и ситуация в США, где на выборах победил Дональд Трамп, что означает изменение подхода Штатов к войне в Украине, так и внутриполитическая ситуация в Германии, где правительство фактически пало.

Шольц так пытается завоевать голоса на предстоящих выборах, он пытается показать себя другим, сказал Анджанс.

Он добавил, что Трамп, несомненно, изменит подход США к украинскому вопросу, и Шольц также пытается найти свой собственный подход в этой ситуации.

Эксперт добавил, что это также может способствовать изменению отношения других западных политиков к войне в Украине.

В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Шольц провел часовой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт.

Киев назвал разговор Шольца с Путиным "попыткой умиротворить" агрессора, что не способствует усилиям установить мир.

Предыдущий разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года, когда канцлер призвал диктатора искать дипломатическое решение конфликта и вывести российские войска из Украины.

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