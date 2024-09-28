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Украина сообщает об убийстве главы российского центра дронов возле Москвы

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Убитый Алексей Коломейцев
Убитый Алексей Коломейцев Фото: @PStyle0ne1

Служба военной разведки Украины ГРУ сообщает, что в городе Коломна Московской области убит российский полковник Алексей Коломейцев. Согласно докладу, Коломейцев был руководителем 924-го государственного центра Минобороны России (военное подразделение № 20924) в области беспилотных летательных аппаратов.

Это подразделение отвечало за подготовку специалистов для боевого применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов Shahed. Служба военной разведки Украины подчеркивает, что полковник был причастен к военным преступлениям против Украины.

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