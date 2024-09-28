Один из главных врагов Израиля: кто такой Хасан Насралла?

Новая группа, «Исламский Амаль», получила значительную военную и организационную поддержку от Корпуса стражей исламской революции Ирана и стала самой влиятельной шиитской группировкой. Из нее позже и сформировалась «Хезболла».

Насралла обращается к своим сторонникам по видеосвязи Фото: Reuters

В 1985 году «Хезболла» официально объявила о своем создании, опубликовав «открытое письмо», в котором называла США и Советский Союз главными врагами ислама и призывала к «уничтожению» Израиля, который она считала оккупантом мусульманских земель.

Насралла поднимался по карьерной лестнице в «Хезболле» по мере расширения организации. Сам он впоследствии утверждал, что после службы в качестве обычного бойца стал руководителем группировки в Баальбеке, затем во всем регионе Бекаа, а потом и в Бейруте.

В 1992 году Насралла стал лидером «Хезболлы» после того, как его предшественник на посту генерального секретаря организации Аббас Мусави был убит ракетой, выпущенной израильским вертолетом. В тот момент Хасану Насралле было 32 года.

Именно Насралла помог «Хезболле» пройти путь от небольшой группировки, созданной для борьбы с израильскими войсками в Ливане, до военной силы, ставшей более мощной, чем вся ливанская армия.

«Новый этап развития»

Одним из первых шагов Насраллы стала месть за убийство Мусави. Он приказал нанести ракетные удары по северу Израиля, в результате которых погибла девочка.