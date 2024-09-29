Авиакомпаниям ЕС запрещено пользоваться воздушным пространством Израиля и Ливана

В настоящее время запрет EASA действует до 31 октября, но может быть скорректирован в зависимости от ситуации на Ближнем Востоке.

Решение, изложенное в отчете EASA, основано на имеющейся у EASA информации, касающейся безопасного проведения полетов. В свете текущего конфликта между террористической группировкой "Хезболла" и Израилем агентство пришло к выводу, что существует высокий риск безопасности для самолетов гражданской авиации.

Риск безопасности увеличивается тем, что обе стороны используют беспилотные летательные аппараты военного назначения и баллистические ракеты, которые размещаются на разных высотах.

EASA продолжит следить за ситуацией на Ближнем Востоке, чтобы оценить, увеличиваются или уменьшаются риски для гражданской авиации.

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