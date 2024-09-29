В связи с ситуацией на Ближнем Востоке Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) временно запретило перевозчикам ЕС пользоваться воздушным пространством Израиля и Ливана, сообщил агентству LETA руководитель отдела оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации Айвис Винчевс.
Авиакомпаниям ЕС запрещено пользоваться воздушным пространством Израиля и Ливана
В настоящее время запрет EASA действует до 31 октября, но может быть скорректирован в зависимости от ситуации на Ближнем Востоке.
Решение, изложенное в отчете EASA, основано на имеющейся у EASA информации, касающейся безопасного проведения полетов. В свете текущего конфликта между террористической группировкой "Хезболла" и Израилем агентство пришло к выводу, что существует высокий риск безопасности для самолетов гражданской авиации.
Риск безопасности увеличивается тем, что обе стороны используют беспилотные летательные аппараты военного назначения и баллистические ракеты, которые размещаются на разных высотах.
EASA продолжит следить за ситуацией на Ближнем Востоке, чтобы оценить, увеличиваются или уменьшаются риски для гражданской авиации.
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