После убийства Насраллы Израиль атаковал еще и хуситов в Йемене. Удар по "Хезболле" показал возможности израильской разведки, говорят на Западе

«Суть израильской доктрины безопасности заключается в том, чтобы вести войну на территории врага. В случае с Газой все было совершенно иначе. Мы этого не ждали, поэтому это был провал», — цитирует его издание.

Израиль следил за наращиванием арсенала «Хезболлы» с тех пор, как обе стороны подписали перемирие в 2006 году после многомесячной войны. В то время многие представители израильских спецслужб были разочарованы действиями армии в войне, поскольку ей не удалось нанести существенный урон «Хезболле», и она начала восстанавливать свои позиции на юге страны.

В результате военные попытались лучше понять устройство «Хезболлы» и пресечь военную и финансовую поддержку этой группировки со стороны Ирана, в том числе с помощью кампании авиаударов в Сирии, которая стала известна как «война между войнами».

Израильские танки Фото: Getty Images

New York Times (доступ платный) рассказывает о рейде израильских коммандос 8 сентября на подземный завод по производству оружия для «Хезболлы» в Сирии, когда израильские ВВС ударами с воздуха уничтожили охрану, а штурмовая группа за 15 минут разгромила предприятие (об этом рейде было известно раньше: уже 9 сентября об авиаударах сообщили несколько сирийских государственных СМИ, подробности, в том числе о высадке десанта, в последующие дни сообщали Сирийская обсерватория прав человека, New York Times и Axios).