В ночь на понедельник российские беспилотники атаковали Киев более 5 часов

Ночью дроны атаковали волнами с разных направлений, сообщила Киевская областная военная администрация:

"Предупреждение в столице было в силе более пяти часов. Все использованные в российской атаке БПЛА, угрожавшие Киеву, были нейтрализованы силами и средствами воздушной обороны".

По предварительной информации, в результате атаки беспилотников разрушений и жертв в столице Украины нет.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве 30 сентября в 1:06 и была в силе до 6:09.

Как отмечает DW, воздушные силы ВСУ также уведомили ночью о беспилотниках в небе над Киевской, Черниговской, Полтавской областей. Korrespondent.net написал о взрывах в Киевской, Винницкой, Черкасской областях. Позже в течение ночи в канале Воздушных сил ВСУ появилась информация о запуске КАБ-ов в Запорожской и Харьковской областях.

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