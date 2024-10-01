"Мне ее посоветовали несколько знакомых, и я была уверена, что наконец-то получу помощь. Я боролась с сильной тревогой уже 10 лет и просто больше не могла так жить", - вспоминает Грете, как несколько лет назад попала на прием к весьма популярной "колдунье". Об этом пишет портал Limon.