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Россияне с запада и юго-запада вошли в Угледар (1)

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Угледар, Украина
Угледар, Украина Фото: AP/AFP/Reuters/EPA/Scanpix

Россияне вошли в западные и юго-западные пригороды Угледара, подтвердил в понедельник вечером украинский портал DeepState, который ведет интерактивную карту боевых действий.

Угледар в Донецкой области, несмотря на продолжавшиеся два года атаки, до сих пор контролировала армия Украины.

На восточную окраину города россиянам удалось зайти еще несколько дней назад.

Состояние украинских подразделений в городе критичное, так как снабжение сильно затруднено. Ширина коридора, по которому можно попасть в Угледар с севера, составляет всего три километра, и весь он подвержен российскому обстрелу.

Угледар защищает 72-я моторизированная бригада, в составе которой порядка 2000 человек.

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