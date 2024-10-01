Угледар в Донецкой области, несмотря на продолжавшиеся два года атаки, до сих пор контролировала армия Украины.

На восточную окраину города россиянам удалось зайти еще несколько дней назад.

Состояние украинских подразделений в городе критичное, так как снабжение сильно затруднено. Ширина коридора, по которому можно попасть в Угледар с севера, составляет всего три километра, и весь он подвержен российскому обстрелу.

Угледар защищает 72-я моторизированная бригада, в составе которой порядка 2000 человек.

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