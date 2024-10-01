Россияне вошли в западные и юго-западные пригороды Угледара, подтвердил в понедельник вечером украинский портал DeepState, который ведет интерактивную карту боевых действий.
Угледар в Донецкой области, несмотря на продолжавшиеся два года атаки, до сих пор контролировала армия Украины.
На восточную окраину города россиянам удалось зайти еще несколько дней назад.
Состояние украинских подразделений в городе критичное, так как снабжение сильно затруднено. Ширина коридора, по которому можно попасть в Угледар с севера, составляет всего три километра, и весь он подвержен российскому обстрелу.
Угледар защищает 72-я моторизированная бригада, в составе которой порядка 2000 человек.
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