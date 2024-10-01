Последствия "Невзлингейта": Петр Авен подал заявление в Госполицию

Адвокат Янис Розенбергс сказал, что, по словам его клиента, с большой долей вероятности целью распространения таких ложных вымыслов было добиться политических и юридических ограничений для Авена, причем не только в Латвии, но и в Европе и других странах.

В заявлении утверждается, что Савин опубликовал в своем профиле в социальной сети Facebook несколько постов, не соответствующих действительности и позорящих Авена.

Кроме того, в заявлении упомянуто сообщение программы De Facto от 29 сентября о том, что, возможно, Савин за распространение этих клеветнических сведений мог получить финансирование от зарегистрированного в Литве фонда Cooperation for Democracy, учредителем которого является проживающий в Израиле миллиардер Леонид Невзлин.

Савин, который до 2015 года приехал в Латвию как политически преследуемый беженец, позже выучил латышский язык и недавно натурализовался, утверждал De Facto, что выступает против Авена только потому, что считает его "представителем пятой колонны". Он также категорически отверг коммуникацию с Невзлиным.

В De Facto Савин также упоминался как председатель правления Ассоциации поддержки русских эмигрантов AREM.

Ранее сообщалось, что Фонд борьбы с коррупцией 12 сентября обнародовал результаты своего расследования, согласно которым покушение на союзника лидера российской оппозиции Алексея Навального Леонида Волкова заказал проживающий в Израиле предприниматель, бывший представитель руководства нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.

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