Ремонтные работы на Яунциема гатве: водителей предупреждают о пробках

В связи с работами по асфальтированию на участке Яунциема гатве от Милгравского моста до Яунциемса с 10 часов среды будет изменена организация движения.

Из-за изменений возможно образование пробок. В связи с этим самоуправление призывает участников движения проявить понимание, перепланировать привычные маршруты или запланировать дополнительное время в пути. Кроме того, если возможно, водителей призывают по возможности включать в свой маршрут Бривибас гатве, где основные работы уже завершены.

На участке Яунциема гатве от Милгравского моста до Яунциемса регулировщики обеспечат риверсивное движение по одной полосе.

Ранее сообщалось, что работы по восстановлению и улучшению дорожного покрытия будут продолжаться в Риге весь строительный сезон - до поздней осени, если позволит погода. Во время работ нужно считаться с возможными ограничениями движения, которые могут значительно повлиять как на движение автомобилей и общественного транспорта, так и на возможности передвижения пешком и при помощи средств микромобильности.

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