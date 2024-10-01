Фото В результате удара России по рынку в Херсоне убиты семь человек

"Удар был нанесен по торговым точкам, где жители Херсона с утра покупают или продают товары", - сказал глава регионального военного управления Александр Прокудин.

Из-за российского удара по рынку в Херсоне погибли семь человек



Как заявил заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин, российские военные обстреляли Херсон, под удар попал рынок в центре города.



Областная прокуратура сообщает, что погибли семь мирных… pic.twitter.com/uepEJbCdLO — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) October 1, 2024

Региональная прокуратура сообщает о семи погибших мирных жителях - трех женщинах и четырех мужчинах.

По словам следователей, около 9:00 вооруженные силы России начали удары, "вероятно, из ствольной артиллерии по центру Херсона".

Херсон был освобожден армией Украины осенью 2022 года и с тех пор фактически находится на передовой. Город и область регулярно подвергаются обстрелам.

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