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Фото В результате удара России по рынку в Херсоне убиты семь человек

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Украинские мирные жители. Иллюстративное фото.
Украинские мирные жители. Иллюстративное фото. Фото: AFP/SCANPIX

Российские военные силы во вторник обстреляли Херсон, задев также расположенный в центре города рынок и убив семь человек, сообщают власти.

"Удар был нанесен по торговым точкам, где жители Херсона с утра покупают или продают товары", - сказал глава регионального военного управления Александр Прокудин.

Региональная прокуратура сообщает о семи погибших мирных жителях - трех женщинах и четырех мужчинах.

По словам следователей, около 9:00 вооруженные силы России начали удары, "вероятно, из ствольной артиллерии по центру Херсона".

Херсон был освобожден армией Украины осенью 2022 года и с тех пор фактически находится на передовой. Город и область регулярно подвергаются обстрелам.

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