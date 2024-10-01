Российские военные силы во вторник обстреляли Херсон, задев также расположенный в центре города рынок и убив семь человек, сообщают власти.
Фото ⟩ В результате удара России по рынку в Херсоне убиты семь человек
"Удар был нанесен по торговым точкам, где жители Херсона с утра покупают или продают товары", - сказал глава регионального военного управления Александр Прокудин.
Из-за российского удара по рынку в Херсоне погибли семь человек— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) October 1, 2024
Как заявил заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин, российские военные обстреляли Херсон, под удар попал рынок в центре города.
Областная прокуратура сообщает, что погибли семь мирных… pic.twitter.com/uepEJbCdLO
Региональная прокуратура сообщает о семи погибших мирных жителях - трех женщинах и четырех мужчинах.
По словам следователей, около 9:00 вооруженные силы России начали удары, "вероятно, из ствольной артиллерии по центру Херсона".
Херсон был освобожден армией Украины осенью 2022 года и с тех пор фактически находится на передовой. Город и область регулярно подвергаются обстрелам.
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