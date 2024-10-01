Израиль обещает продолжать рейды в Южном Ливане. Пока столкновений с "Хезболлой" не было

«Хезболла» заявила, что она также нанесла артиллерийский удар по колонне израильских войск в Метуле на севере Израиля, а затем обстреляла ракетами «скопление вражеских солдат» в том же районе.

По словам представителей группировки, израильские войска в Авивиме на севере Израиля также подверглись обстрелу.

Что теперь будет?

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Бейруте Хьюго Бачега, «Хезболла» — это и хорошо вооруженное ополчение, и политическое движение, имеющее представительство в парламенте, и общественное движение, пользующееся значительной поддержкой. Оно мощное и очень влиятельное. Ливанские власти практически не контролируют его действия, и многие в Ливане считают, что «Хезболла» больше заинтересована в защите своих собственных интересов и интересов своего главного сторонника — Ирана.

Корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Джон Доннисон отмечает, что масштаб израильской операции пока неясен. Она может ограничиться определенными районами, а не полномасштабным вторжением через всю границу. Неясно также, насколько глубоко израильские войска проникнут на ливанскую территорию. И, скорее всего, они столкнутся с решительным сопротивлением.