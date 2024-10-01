Задержаны еще восемь денежных курьеров, связанных с телефонными мошенниками

Мошенница, солгав, что это она, рассказала женщине на другом конце провода, что ее сбили на пешеходном переходе, когда она переходила дорогу на красный свет.

Мошенница продолжила рассказ, подчеркнув, что в этом происшествии виновата она, поэтому нужны деньги, чтобы против нее не начали уголовный процесс. После того как пожилая лиепайчанка передала деньги курьеру, последовал еще один звонок от мошенников с вопросом, почему она не передала все деньги. Самозванцы утверждали, что если она не отдаст все деньги, то будет арестован ее сын. После этого женщина повторно передала деньги мошенникам.

Полиция выяснила, что многие денежные курьеры сами встречались с женщинами пенсионного возраста, чтобы получить от них наличные, а другие пользовались услугой, когда таксист получал посылку.

Всего с середины по конец сентября полиция провела ряд оперативных действий с целью пресечения телефонных мошенничеств. В результате в Риге были задержаны четыре человека - двое граждан Латвии и двое граждан Украины.

Задержав курьеров в Риге, полиция предотвратила материальный ущерб на общую сумму 39 825 евро. В трех случаях после задержания лиц полиция вернула в общей сложности 30 725 евро, а в одном случае некая женщина планировала отдать мошенникам 9100 евро, однако полиция задержала курьера еще до получения денег.