В Риге, Огре, Даугавпилсе и Лиепае задержаны еще восемь денежных курьеров, связанных с телефонными мошенничествами, сообщили в Госполиции.
Задержаны еще восемь денежных курьеров, связанных с телефонными мошенниками
Собранная полицией информация свидетельствует о том, что именно люди пенсионного возраста чаще всего страдают от телефонных мошенничеств. Еще с августа этого года на стационарные телефонные номера пенсионеров стали звонить мошенники, утверждая, что они из полиции и близкий пожилого человека попал в ДТП. Чтобы избежать неприятностей и начала уголовного процесса, самозванцы требовали передать деньги присланным ими лицам.
Активно работая в борьбе с такими мошенничествами, с 13 сентября по 26 сентября Госполиция в тесном сотрудничестве с Tet задержала восемь денежных курьеров, связанных с телефонными мошенничествами такого рода.
Таким образом, предотвращен материальный ущерб в общей сложности в размере 51 195 евро.
В основном пожилым людям рассказывают, что звонят из полиции, их близкий попал в ДТП и, чтобы в отношении него якобы не начали уголовный процесс, нужно заплатить деньги.
Например, с одной лиепайчанкой мошенница начала разговор плача и словами "Ты меня не узнаешь?", на что пожилая женщина на секунду задумалась и обратилась к плачущей женщине по имени своей близкой знакомой.
Мошенница, солгав, что это она, рассказала женщине на другом конце провода, что ее сбили на пешеходном переходе, когда она переходила дорогу на красный свет.
Мошенница продолжила рассказ, подчеркнув, что в этом происшествии виновата она, поэтому нужны деньги, чтобы против нее не начали уголовный процесс. После того как пожилая лиепайчанка передала деньги курьеру, последовал еще один звонок от мошенников с вопросом, почему она не передала все деньги. Самозванцы утверждали, что если она не отдаст все деньги, то будет арестован ее сын. После этого женщина повторно передала деньги мошенникам.
Полиция выяснила, что многие денежные курьеры сами встречались с женщинами пенсионного возраста, чтобы получить от них наличные, а другие пользовались услугой, когда таксист получал посылку.
Всего с середины по конец сентября полиция провела ряд оперативных действий с целью пресечения телефонных мошенничеств. В результате в Риге были задержаны четыре человека - двое граждан Латвии и двое граждан Украины.
Задержав курьеров в Риге, полиция предотвратила материальный ущерб на общую сумму 39 825 евро. В трех случаях после задержания лиц полиция вернула в общей сложности 30 725 евро, а в одном случае некая женщина планировала отдать мошенникам 9100 евро, однако полиция задержала курьера еще до получения денег.
Полиция в середине сентября получила информацию о случаях мошенничества и от трех жителей Латгале, которым звонили телефонные мошенники, рассказывая о якобы пострадавшем в ДТП близком.
16 сентября полиция получила информацию о том, что в Даугавпилсе к пострадавшему пришел некий мужчина и выкрал 7700 евро, после чего полицейские задержали этого преступника, являющегося гражданином Украины, в Огре.
В другом процессе правоохранители оперативно отреагировали на информацию о том, что в Даугавпилсе к пострадавшему пришли соучастники телефонных мошенников. Двух человек полицейские задержали в момент передачи денег. Известно, что преступники в тот день выманили 4370 евро у другой пострадавшей, и полицейским удалось вернуть всю сумму.
Большинству задержанных курьеров избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как уже сообщалось, в августе и начале сентября в связи с телефонными мошенничествами такого рода во многих районах Латвии были задержаны несколько денежных мулов, или курьеров.
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