Огромное количество людей до сих пор живет в заблуждении и доверчиво относится к псевдонаукам. Каждый раз, когда кто-то пытается критиковать гомеопатию, появляются толпы воинствующих гениев, чтобы свою любимую псевдонауку горячо защищать. Здесь нужно сказать, что часть проблемы скрывается в одном важном нюансе. В частности - на самом деле у большей части из них в принципе нет понятия о том, что такое вообще гомеопатия.

Ранее я об этом не задумывался, но затем обратил внимание на захватывающую дискуссию в соцсетях под постом Мика Латвиса, в котором он обоснованно и остро критиковал гомеопатию. Пришло много атакующих защитников псевдонауки, но в конце концов оказалось, что под гомеопатией они подразумевали фитотерапию.

Видите ли, фитотерапия - это терапия, в которой используются различные растения. Ну, хотя бы липовый чай, простой и легко воспринимаемый пример. Совершенно очевидно, что в огромной стране растений действительно есть множество таких, которые способны принести пользу здоровью человека. И, опять же, есть один важный нюанс: фитотерапия не имеет ничего общего с гомеопатией. Абсолютно ничего.

Однако часть людей, услышав наезд на гомеопатию, незамедлительно заводится, так как думает, что под сомнение ставят воздействие их липового чая. Друзья, пожалуйста, не волнуйтесь - никто не хочет отнять или поставить под сомнение ваши передаваемые из поколения в поколение знания о самой лучшей смеси травяного чая от кашля.

Но гомеопатия - нечто совсем другое. Это мошенничество, людям вместо настоящих лекарств продают воду. Поэтому поговорим о гомеопатии.

И начнем довольно энциклопедически: гомеопатия (от греч. ὅμοιος - "подобный" и πάθος - "болезнь") - направление альтернативной медицины, которое в конце XVIII века создал немецкий врач Шарль Атан... простите, ошибся - Самуэль Ганеман, предложив лечить пациентов ОЧЕНЬ разбавленными препаратами. На основе выдвинутой самим Ганеманом аксиомы в гомеопатии практикуется "лечение подобного подобным", лечение определенных симптомов лекарственными веществами, которые у здоровых людей вызывают такие же симптомы.