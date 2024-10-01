Огромное количество людей до сих пор живет в заблуждении и доверчиво относится к псевдонаукам. Каждый раз, когда кто-то пытается критиковать гомеопатию, появляются толпы воинствующих гениев, чтобы свою любимую псевдонауку горячо защищать. Здесь нужно сказать, что часть проблемы скрывается в одном важном нюансе. В частности - на самом деле у большей части из них в принципе нет понятия о том, что такое вообще гомеопатия.
Ранее я об этом не задумывался, но затем обратил внимание на захватывающую дискуссию в соцсетях под постом Мика Латвиса, в котором он обоснованно и остро критиковал гомеопатию. Пришло много атакующих защитников псевдонауки, но в конце концов оказалось, что под гомеопатией они подразумевали фитотерапию.
Видите ли, фитотерапия - это терапия, в которой используются различные растения. Ну, хотя бы липовый чай, простой и легко воспринимаемый пример. Совершенно очевидно, что в огромной стране растений действительно есть множество таких, которые способны принести пользу здоровью человека. И, опять же, есть один важный нюанс: фитотерапия не имеет ничего общего с гомеопатией. Абсолютно ничего.
Однако часть людей, услышав наезд на гомеопатию, незамедлительно заводится, так как думает, что под сомнение ставят воздействие их липового чая. Друзья, пожалуйста, не волнуйтесь - никто не хочет отнять или поставить под сомнение ваши передаваемые из поколения в поколение знания о самой лучшей смеси травяного чая от кашля.
Но гомеопатия - нечто совсем другое. Это мошенничество, людям вместо настоящих лекарств продают воду. Поэтому поговорим о гомеопатии.