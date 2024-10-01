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С нового года по понедельникам не будет выходить ни одна ежедневная газета на латышском языке

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Газеты
Газеты Фото: Ieva Makare/LETA

Со следующего года газета Latvijas Avīze больше не будет выходить по понедельникам, таким образом, по понедельникам больше не будет выходить ни одна ежедневная газета на латышском языке.

Главный редактор Latvijas Avīze Линда Раса в своем заявлении объяснила, что такое решение было принято из-за расходов.

"Latvijas Avīze пока остается единственной газетой на латышском языке, которая выходит каждый рабочий день - пять раз в неделю. Однако рост почтовых тарифов, а также желание доставщиков прессы резко повысить цену на услуги по распространению Latvijas Avīze по понедельникам (мы- единственная газета, которая в этот день должна быть доставлена в каждый город, район и деревню Латвии), вынудили нас принять болезненное решение - со следующего года газета больше не будет выходить по понедельникам. Если бы мы продолжали это делать, нам пришлось бы значительно поднять цену подписки на газету", - говорится в заявлении.

Чтобы компенсировать отказ от понедельника, газета станет толще в другие дни недели благодаря новым тематическим разделам. По словам Расы, в следующем году цена подписки на Latvijas Avīze повышена не будет.

Latvijas Avīze издается АО Latvijas mediji. По данным firmas.lv, компания принадлежит Олафу Беркису (60%) и Янису и Наурису Беркису (по 20%) через ООО N&J. В 2023 году оборот Latvijas mediji составил 4,19 миллиона евро, а прибыль - менее 25 000 евро.

В Латвии печатается еще только одна ежедневная газета на латышском языке - Diena, которая перестала выходить по понедельникам в середине 2022 года. Весной 2020 года перестала выходить в печатном виде Neatkarīgā Rīta Avīze. Почти десять лет назад Latvijas Pasts прекратила доставку прессы по субботам.

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