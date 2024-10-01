С нового года по понедельникам не будет выходить ни одна ежедневная газета на латышском языке

Главный редактор Latvijas Avīze Линда Раса в своем заявлении объяснила, что такое решение было принято из-за расходов.

"Latvijas Avīze пока остается единственной газетой на латышском языке, которая выходит каждый рабочий день - пять раз в неделю. Однако рост почтовых тарифов, а также желание доставщиков прессы резко повысить цену на услуги по распространению Latvijas Avīze по понедельникам (мы- единственная газета, которая в этот день должна быть доставлена в каждый город, район и деревню Латвии), вынудили нас принять болезненное решение - со следующего года газета больше не будет выходить по понедельникам. Если бы мы продолжали это делать, нам пришлось бы значительно поднять цену подписки на газету", - говорится в заявлении.

Чтобы компенсировать отказ от понедельника, газета станет толще в другие дни недели благодаря новым тематическим разделам. По словам Расы, в следующем году цена подписки на Latvijas Avīze повышена не будет.

Latvijas Avīze издается АО Latvijas mediji. По данным firmas.lv, компания принадлежит Олафу Беркису (60%) и Янису и Наурису Беркису (по 20%) через ООО N&J. В 2023 году оборот Latvijas mediji составил 4,19 миллиона евро, а прибыль - менее 25 000 евро.

В Латвии печатается еще только одна ежедневная газета на латышском языке - Diena, которая перестала выходить по понедельникам в середине 2022 года. Весной 2020 года перестала выходить в печатном виде Neatkarīgā Rīta Avīze. Почти десять лет назад Latvijas Pasts прекратила доставку прессы по субботам.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!