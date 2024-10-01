"Пожелал спокойной ночи и не проснулся". Скончался сын архиепископа Ванагса

Ванагс пишет, что это была красивая и теплая неделя вместе. Тот вечер они провели в беседах за кухонным столом. В тот момент еще никто не знал, что у сына Гатиса обострилось труднораспознаваемое, а поэтому невыявленное и невылеченное внутреннее заболевание.