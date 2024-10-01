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"Пожелал спокойной ночи и не проснулся". Скончался сын архиепископа Ванагса

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Фото: Jānis Vanags/Facebook

В прошлом месяце, 22 сентября, скончался сын архиепископа Яниса Ванагса, свидетельствует сообщение архиепископа в Facebook.

Ванагс пишет, что это была красивая и теплая неделя вместе. Тот вечер они провели в беседах за кухонным столом. В тот момент еще никто не знал, что у сына Гатиса обострилось труднораспознаваемое, а поэтому невыявленное и невылеченное внутреннее заболевание.

"В 11 Гатис пошел в свою комнату. Пожелал нам спокойной ночи. И не проснулся", - пишет архиепископ.

Отпевание состоится в четверг, 3 октября, в 13:00 в Кафедральном соборе.

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