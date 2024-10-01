Спрудс: В Латгале размещены боевые группы, вооруженные ракетами противовоздушной обороны

Министерство обороны ранее уже сообщало СМИ, что после упавшего 7 сентября в Резекненском крае российского дрона типа Shahed Национальные вооруженные силы дополнительно укрепили силы противовоздушной обороны на восточной границе, направив на границу дополнительные подразделения.

Во вторник министр обороны Андрис Спрудс чуть более детально проинформировал общественность, что в Латгале направлены мобильные боевые группы воздушных сил, вооруженные ракетами противовоздушной обороны, а на границе размещены радары, специально предназначенные для обнаружения беспилотников.

В операциях противиовоздущной обороны будут принимать участие как солдаты профессиональной службы, так и военнослужащие Службы государственной обороны, указал Спрудс.

Как уже сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа Shahed. Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, но не приняли решения ни о сбитии беспилотника, ни о поднятии в воздух дежуривших в Латвии истребителей НАТО, что вызвало критику со стороны части общества. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая первоначально не взорвалась, была деактивирована.

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