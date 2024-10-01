30 сентября британское издание The Telegraph писало, что ВС РФ близки к полному окружению города, и что при этом в ловушке могут оказаться сотни украинских солдат. Военнослужащий из 72 ОМБр рассказал, что пути эвакуации из Угледара перерезаны, а запасы продовольствия, боеприпасов и горючего заканчиваются.

Угледар был важным пунктом обороны ВСУ

Ранее украинское командование неоднократно называло Угледар плацдармом для вероятного контрнаступления на Волноваху и далее в Приазовье. Город был важен благодаря своему расположению на возвышенности высотой 180-200 метров над уровнем моря. Это позволяло держать отсюда под артиллерийским контролем населенные пункты на юге и востоке. Однако для армии РФ это преимущество не так очевидно, отмечают в Институте изучения войны (ISW), ведь в случае наступления на запад или север войскам придется преодолевать десятки километров по открытой местности.

Между тем, полностью захватив Угледар, россияне выведут из-под зоны украинских обстрелов важный участок Донецкой железной дороги. Неподалеку от Волновахи он имеет единственную смычку с путями Южной железной дороги, которые через Запорожскую и Херсонскую области тянутся в аннексированный РФ Крым. Восстановив этот железнодорожный узел, разрушенный еще в 2016 году, РФ сможет возобновить железнодорожное сообщение с Крымом, которое остановилось после повреждения Керченского моста, отмечают в ISW.

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