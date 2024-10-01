Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю

В агентствах и соцсетях появилось уже множество видео с ракетами, взлетающими в Иране, летящими над Иорданией и сбиваемыми или падающими в Израиле.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что этот ракетный удар нанесен в ответ на гибель лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы под израильским ударом по Бейруту на прошлой неделе, а также на смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате взрыва в Тегеране, в чем Иран тоже обвиняет Израиль.

"В ответ на мученическую смерть Исмаила Хании, Хасана Насраллы и Аббаса Нилфорушана мы нанесли удар по самому сердцу оккупированных сионистами земель", - цитирует заявление КСИР в соцсетях российское государственное агентство ТАСС.

Предупреждение от США

Ранее во вторник представитель администрации президента США сказал прессе на условиях анонимности, что, по имеющимся у США сведениям, Иран готовится в ближайшее время атаковать Израиль баллистическими ракетами.

Заявление представителя Белого дома передали во вторник сразу несколько агентств и других средств массовой информации.

«У Соединенных Штатов есть информация, указывающая на то, что Иран готовится в ближайшее время атаковать Израиль баллистическими ракетами. Мы активно поддерживаем оборонительные меры подготовки, чтобы защитить Израиль от этой атаки. Прямое вооруженное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезнейшие последствия для Ирана», — цитирует это официальное лицо американская телекомпания CBS, американский партнер Би-би-си.