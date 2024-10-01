Вот и подходит к концу первый день второго месяца осени. Несмотря на холодную погоду, в мире новостей сегодня очень даже жарко! О самом важном рассказываем в традиционной подборке RUS TVNET - коротко о главном за вторник, 1 октября.
Главное за 1 октября ⟩ Иран запустил ракеты по Израилю, есть ли смысл ездить за покупками в Польшу и индексация пенсий
Новости Латвии:
В прошлом многие жители Латвии активно ездили за продуктами, бытовой химией и другими товарами в соседние Литву и Польшу.
TVNET+ выяснял, насколько это выгодно сегодня.
Миллиардер Петр Авен, обладающий гражданством Латвии, обратился с заявлением в Госполицию, попросив начать уголовный процесс против недавно получившего гражданство Латвии Дмитрия Савина за умышленное распространение заведомо ложных сведений и клевету, сообщили агентству LETA представители Авена.
Вечером в воскресенье, 30 сентября, поезд по направлению в Ригу возле станции Бабите наехал на мужчину. По словам свидетелей, мужчина, возможно, стоял на рельсах сознательно, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Мертвым все равно, но живым же нет. Если вы не готовы, чтобы на вашу бабушку положили чужого дедушку, приведите в порядок могилу бабушки и не доводите до актирования.
Сегодня произойдет индексация пенсий с применением коэффициента, зависящего от страхового трудового стажа, а в полном объеме будут проиндексированы пенсии или их часть, не превышающая 683 евро, сообщает Министерство благосостояния.
С сегодняшнего дня платные вызовы и другие платные услуги Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) станут дороже, предусматривают утвержденные правительством изменения в прейскуранте NMPD.
В Риге, в Латгальском предместье, некий злоумышленник в ночь на 30 сентября проколол шины нескольких автомобилей. До сих пор непонятно, зачем он это сделал, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
"Надо думать, как привлечь на рынок труда примерно 15 000 молодых людей в возрасте от 15 до 26 лет, которые в настоящее время не учатся и не работают", - заявил министр благосостояния Улдис Аугулис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Через два года после выборов в 14-й Сейм возникли сомнения во владении латышским языком на необходимом уровне двух депутатов Сейма - Ефимия Клементьева и Виктора Пучки (оба от партии "Стабильности!"). Две политические силы обратились в президиум Сейма с заявлениями о том, чтобы отправить депутатов на проверку знания государственного языка, собрав за это подписи 20 депутатов.
Экономист Банка Латвии Олег Красноперов в эфире программы "Сегодня вечером" на LSM+ заявил, что коммунальные счета зимой в Риге входят в тройку самых высоких в Европе. Тарифы в этом году в основном будут ниже, чем в прошлом, однако ситуацию это не изменит.
В следующем году планируется увеличить ставку акцизного налога на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а с 2027 года - повысить акциз на табачные изделия, предусматривают поданные Минфином на согласование поправки к закону об акцизном налоге.
В прошлом месяце, 22 сентября, скончался сын архиепископа Яниса Ванагса, свидетельствует сообщение архиепископа в Facebook.
В среду столичное самоуправление начнет обозначать первые убежища, где люди смогут укрыться в случае стихийных бедствий и военной угрозы, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Систему раннего предупреждения или технологию сотового оповещения в Латвии внедрит компания Meditec, выяснило агентство LETA.
Со следующего года газета Latvijas Avīze больше не будет выходить по понедельникам, таким образом, по понедельникам больше не будет выходить ни одна ежедневная газета на латышском языке.
За рубежом:
Иран совершил пуски ракет по Израилю. Об этом объявила израильская армия.
Россияне вошли в западные и юго-западные пригороды Угледара, подтвердил в понедельник вечером украинский портал DeepState, который ведет интерактивную карту боевых действий.
В мире размышляют о возможных последствиях победы Дональда Трампа или Камалы Харрис на ноябрьских выборах президента США, но для Китая оба кандидата представляют серьёзную проблему. Да, ни один из кандидатов, похоже, не хочет открытого конфликта между двумя державами, поскольку это может привести к кошмарному скатыванию в мировой хаос. Но кто бы ни выиграл выборы, китайское руководство ожидает ужесточения споров по поводу торговли, технологий и Тайваня.
Запчасти европейского производства как минимум до 2023 года продолжали завозиться в Россию через зарегистрированные в Турции и Китае компании-посредники, следует из таможенных данных, предоставленных C4ADS — некоммерческой организацией, которая изучает международную преступность.
Украине не требуется разрешение США на нанесение ударов по целям глубоко внутри России, поскольку она может использовать оружие, которое производит сама, заявил пресс-представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Российские военные силы во вторник обстреляли Херсон, задев также расположенный в центре города рынок и убив семь человек, сообщают власти.
Советский и российский композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни, сообщает "Медуза".
В пятницу, 27 сентября, в литовском городе Утена на гонках Samsonas Rally Utena латвийские спортсмены Кристап Телле и Каспар Грива съехали с дороги и врезались в толпу. В результате аварии один человек погиб и 14 получили ранения, шестеро из них - серьезные. Вице-президент Латвийской автомобильной федерации (LAF) Янис Крастиньш, который сам присутствовал на ралли, сообщил TVNET+, что в настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.
Интересное чтиво:
Инди-музыкант из Беларуси AP$ENT (Арсений Кисляк) стал популярен в Сети благодаря своей песне "Можно я с тобой?" в 2022 году. Его трек "завирусился" в TikTok, получил миллионы прослушиваний, а люди стали называть песню "гимном котиков". TVNET+ поговорил с музыкантом накануне его концерта в Риге, который все же не состоялся.
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