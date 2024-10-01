Главное за 1 октября Иран запустил ракеты по Израилю, есть ли смысл ездить за покупками в Польшу и индексация пенсий

Российские военные силы во вторник обстреляли Херсон, задев также расположенный в центре города рынок и убив семь человек, сообщают власти.

Советский и российский композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни, сообщает "Медуза".

В пятницу, 27 сентября, в литовском городе Утена на гонках Samsonas Rally Utena латвийские спортсмены Кристап Телле и Каспар Грива съехали с дороги и врезались в толпу. В результате аварии один человек погиб и 14 получили ранения, шестеро из них - серьезные. Вице-президент Латвийской автомобильной федерации (LAF) Янис Крастиньш, который сам присутствовал на ралли, сообщил TVNET+, что в настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.

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Инди-музыкант из Беларуси AP$ENT (Арсений Кисляк) стал популярен в Сети благодаря своей песне "Можно я с тобой?" в 2022 году. Его трек "завирусился" в TikTok, получил миллионы прослушиваний, а люди стали называть песню "гимном котиков". TVNET+ поговорил с музыкантом накануне его концерта в Риге, который все же не состоялся.

"Мне ее посоветовали несколько знакомых, и я была уверена, что наконец-то получу помощь. Я боролась с сильной тревогой уже 10 лет и просто больше не могла так жить", - вспоминает Грете, как несколько лет назад попала на прием к весьма популярной "колдунье". Об этом пишет портал Limon.