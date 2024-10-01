Нападение с ножом в Цюрихе: ранены трое детей

В связи с произошедшим полиция задержала 23-летнего китайца.

Нападение произошло в районе полудня, когда сотрудница с несколькими детьми возвращалась в детсад. В тот момент на детей внезапно напал мужчина с ножом.

"Сотрудница незамедлительно отреагировала и при помощи мужчины одолела нападавшего, а таже задержал его до приезда скорой помощи", - рассказали в полиции.

Пострадавшим мальчикам, которым по пять лет, оказана первая помощь, они доставлены в больницу.

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