В Цюрихе в результате нападения с ножом у детского сада был тяжело ранен один ребенок, еще двое получили более легкие ранения, сообщает AFP.
Нападение с ножом в Цюрихе: ранены трое детей
В связи с произошедшим полиция задержала 23-летнего китайца.
Нападение произошло в районе полудня, когда сотрудница с несколькими детьми возвращалась в детсад. В тот момент на детей внезапно напал мужчина с ножом.
"Сотрудница незамедлительно отреагировала и при помощи мужчины одолела нападавшего, а таже задержал его до приезда скорой помощи", - рассказали в полиции.
Пострадавшим мальчикам, которым по пять лет, оказана первая помощь, они доставлены в больницу.
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