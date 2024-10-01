Полиция изъяла в Гулбенском крае более 400 000 нелегальных сигарет

В рамках уголовного процесса полицейские провели обыск на территории одной собственности в Гулбенском крае, где изъяли 423 604 сигареты без латвийских акцизных марок. Задержаны двое мужчин - 1976 и 1970 г. р. Одному из них 30 сентября Видземский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а второму - меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Васкане сообщила, что арестованный мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции за преступное деяние аналогичного характера.

По факту произошедшего начат уголовный процесс по части 3 статьи 221 Уголовного закона, а именно по факту незаконного хранения, перемещения или сбыта табачных изделий, совершенного в крупном размере. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо кратковременное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо денежный штраф с конфискацией имущества или без таковой.

Госполиция подчеркивает, что и впредь будет активно работать над борьбой с незаконным оборотом акцизных товаров, и призывает жителей сотрудничать, сообщая о любых подозрительных мероприятиях в этой сфере. Цель полиции - уменьшить негативное влияние нелегальной торговли на экономику страны и общественную безопасность.

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