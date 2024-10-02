Салливан отказался комментировать возможность ответных мер со стороны Израиля или США, но подтвердил, что американские эсминцы помогали Израилю сбивать иранские ракеты.

Как сообщил на брифинге представитель Пентагона Пэт Райдер, в отражении атаки участвовали два эсминца ВМС США, которые находятся в Средиземном море.

По данным американского военного ведомства, удары во вторник были «вдвое масштабнее» первой иранской атаки на Израиль в апреле этого года.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон полностью поддерживает Израиль.

По словам Байдена, по его прямому указанию американские военные «активно поддерживали оборону Израиля» во время удара.

Он также добавил, что иранская атака была отбита и оказалась неэффективной.

Вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис заявила, что наблюдала за атакой в реальном времени из Белого дома вместе с Байденом.

Она сказала, что полностью поддержала решение Байдена отдать приказ американским кораблям сбивать ракеты, нацеленные на Израиль.

Министр обороны США Ллойд Остин написал в ночь на среду в соцсети X, что Вашингтон по-прежнему привержен достижению дипломатического урегулирования, но при этом готов защищать Израиль от иранской агрессии в случае необходимости.

Что говорят власти Ирана

Тегеран Фото: AFP