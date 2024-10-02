Впервые уголовное дело по "иноагентсткой" статье завели на оставшегося в России политика

«То, что обыск у Шлосберга проводился с участием СОБРа, демонстрирует особую жесткость следствия в отношении „иноагентов“, хотя статья об уклонении от обязанностей „иноагента“ предусматривает до двух лет лишения свободы, то есть квалифицируется как преступление небольшой тяжести, — отметила Арапова. — Это подчеркивает политический характер дела и демонстративную жесткость властей по отношению к „иноагентам“ и своим оппонентам».

«Лев трепетно относится к требованиям властей и всегда маркирует все свои публикации. Он соблюдает закон. Думаю, что люди разберутся и все выяснят. Мое личное мнение — это очередной способ устрашения», — рассказала RTVI жена Шлосберга Жанна. По ее словам, обыск прошел не только в квартире Шлосберга, но и у его 95-летнего отца.

Как рассказывала Би-би-си, в этом году резко увеличилось число уголовные дела против «иноагентов» за нарушение статьи 330.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух или до пяти лет — в зависимости от вменяемого «иностранному агенту» нарушения обязанностей.

До сих пор уголовные дела об уклонении от обязанностей заводили на «иноагентов», которые после начала войны в Украине покинули Россию. В их числе — певица Монеточка и рэпер Моргенштерн.

На прошлой неделе стало известно, что прокуратура Москвы прокуратура просит завести уголовное дело на Илью Варламова за то, что он также не исполняет обязанности «иностранного агента».

Шлосберг — известный российский политик, заместитель председателя партии «Яблоко». Он участвовал в выборах, до 2021 года был депутатом Псковского областного собрания. Политик выступал против войны в Украине, не допуская при этом резких оценок, за которые в России грозит уголовная ответственность.

В начале августа Шлосберг опубликовал пост, в котором осудил людей, «говорящих на русском, но радующихся приходу боевых действий в Курскую область», а в конце августа призывал к переговорам между Москвой и Киевом. Оба поста спровоцировали резкую критику в его адрес со стороны противников войны, покинувших Россию.

В частности, его осуждали за фразу: «Остановитесь. Сядьте за стол переговоров. Подпишите соглашение о прекращении огня». Политика критиковали за то, что он не осуждает Кремль за войну и обращается с этим призывом к России и Украине как к равным.