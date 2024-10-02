Умер Джон Эймос - звезда американского кино 80-х

Известно, что сердце актера остановилось еще в августе, однако близкие сообщили об утрате лишь сейчас. Сообщается, что Эймос скончался от естественных причин.

Джон Эймос родился 27 декабря 1939 года в Ньюарке, Нью-Джерси.

За время актерской карьеры он получил номинацию "Эмми" за роль в мини-сериале "Корни" 1977 года.

Эймос снялся в нескольких культовых американских фильмах 80-х годов, среди которых "Крепкий орешек 2", "Тюряга" и "Поездка в Америку". В 2005 году артист появился в боевике "Бой с тенью", а в 2019 году - в драме "Неограненные алмазы".

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