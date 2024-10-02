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Украина выводит войска из Угледара (1)

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Фото: AP/Scanpix

Украинские подразделения покинули Угледар, чтобы сохранить личный состав, военную технику и занять позиции для дальнейших боевых действий, сообщила в среду, 2 октября, оперативно-стратегическая группа войск "Хортица".

"Понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.

В попытке любой ценой взять город под контроль он сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных сил Украины.

В результате действий противника возникла угроза окружения города. Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники и занятия положения для ведения дальнейших действий", - сказано в заявлении украинских военных.

Бои за Угледар шли с конца марта 2022 года.

Галерея: Война в Украине

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