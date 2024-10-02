Леонтьев, Седокова и Гудков. Россия обновила список "запрещённых" артистов

Под запрет попали и некоторые тикток-звезды - Аня Покров, FLAFFYX, Vlad Hoshin - и исполнители, которые промолчали о войне - Тима Белорусских и Instasamka. На этом составители списка не остановились: в стоп-лист вошли и вполне лояльные власти артисты. Среди них, например, Джиган, который высмеивал бегущих от мобилизации россиян, и Dino MC47, с 2014 года поддерживающий войну в Украине.

Несмотря на удаление антивоенных заявлений в соцсетях или отправку гуманитарной помощи российским беженцам из приграничных регионов, в списке оказались также Yanix, OG Buda, Markul, Big Russian Boss, GONE. FLUDD, ЛСП, Гуф, Денис Клявер и другие исполнители.

Миша Марвин после начала войны в Украине объявил о разрыве отношений с Black Star, уехал в Киев, сменил псевдоним на Миша М., но уже через полгода вернулся обратно в Москву и продолжил выступать на русском языке под предыдущим именем.

При этом шесть человек исключили из списка. Среди них Егор Крид, Леша Свик, Миша Марвин, Сергей Лазарев, Тося Чайкина и Feduk. Как этим артистам удалось добиться исключения из списка запрещённых, собеседники "Вёрстки" доподлинно не знают.

Большинство из вошедших в новый стоп-лист выступают на русском языке, но помимо них в список включили и западных звёзд - Beyonce, Lana Del Rey, Metallica, Florence and the Machine, Hozier и IAMX.

Как объясняет один из источников "Вёрстки", их треки запретили использовать на публичных мероприятиях. Расширяется ли запрет до исключения песен этих звёзд из репертуаров кавер-групп, собеседник не уточнил.

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