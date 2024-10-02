В распоряжении издания "Вёрстка" оказался новый список "запрещённых" в России артистов. В нём 79 человек и групп - это противники войны, артисты, изменившие своё мнение о вторжении в Украину, и даже сторонники Путина.
Леонтьев, Седокова и Гудков. Россия обновила список "запрещённых" артистов
По данным "Вёрстки", список "запрещённых" артистов разослали сотрудникам рекламных и ивент-агентств. Об этом изданию рассказали два источника в этих сферах. В стоп-листе 79 позиций - сольные исполнители, музыкальные группы, комики и тиктокеры.
По словам одного из источников, треки всех исполнителей, вошедших в новый стоп-лист, запрещено использовать в рекламных кампаниях, а самих артистов - в продвижении российских брендов. Другой источник "Вёрстки" добавил, что запрет формально носит рекомендательный характер, но по факту "все понимают, что использовать этих людей не вариант".
В стоп-листе такие проекты, как "тима ищет свет", Green Apelsin и Алёна Швец, соседствуют с Анной Седоковой, Валерием Леонтьевым и Скриптонитом. Ряды запрещённых пополнили также эмигрировавшие комики - Артур Чапарян, Ваня Усович, Ирина Приходько, Кирилл Селегей, Александр Незлобин. Из уже упоминавшихся в подобных списках в новом стоп-листе встречаются певицы Дора и Dead Blonde, группа "Комсомольск", комик Руслан Белый, рэпер Markul.
Интересно, что "Комсомольск" и группа "Звери" всё ещё упоминаются в нынешней редакции списка. Эти группы в феврале-марте 2022 года выступили против войны, а позже отправились с концертами на оккупированные территории Украины. Группа "Комсомольск" в итоге распалась.
Под запрет попали и некоторые тикток-звезды - Аня Покров, FLAFFYX, Vlad Hoshin - и исполнители, которые промолчали о войне - Тима Белорусских и Instasamka. На этом составители списка не остановились: в стоп-лист вошли и вполне лояльные власти артисты. Среди них, например, Джиган, который высмеивал бегущих от мобилизации россиян, и Dino MC47, с 2014 года поддерживающий войну в Украине.
Несмотря на удаление антивоенных заявлений в соцсетях или отправку гуманитарной помощи российским беженцам из приграничных регионов, в списке оказались также Yanix, OG Buda, Markul, Big Russian Boss, GONE. FLUDD, ЛСП, Гуф, Денис Клявер и другие исполнители.
Миша Марвин после начала войны в Украине объявил о разрыве отношений с Black Star, уехал в Киев, сменил псевдоним на Миша М., но уже через полгода вернулся обратно в Москву и продолжил выступать на русском языке под предыдущим именем.
При этом шесть человек исключили из списка. Среди них Егор Крид, Леша Свик, Миша Марвин, Сергей Лазарев, Тося Чайкина и Feduk. Как этим артистам удалось добиться исключения из списка запрещённых, собеседники "Вёрстки" доподлинно не знают.
Большинство из вошедших в новый стоп-лист выступают на русском языке, но помимо них в список включили и западных звёзд - Beyonce, Lana Del Rey, Metallica, Florence and the Machine, Hozier и IAMX.
Как объясняет один из источников "Вёрстки", их треки запретили использовать на публичных мероприятиях. Расширяется ли запрет до исключения песен этих звёзд из репертуаров кавер-групп, собеседник не уточнил.
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