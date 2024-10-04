Украинец, получивший 30 ударов ножом в Эстонии: "Он сказал, что нас нужно убивать"

В уголовном деле, начавшемся 1 октября, в котором 56-летнего таксиста из Маарду, Эстония, обвиняют в попытке преднамеренного убийства по мотивам национальной ненависти 3 октября был допрошен потерпевший. "Для этого конфликта не было никаких других мотивов", - утверждает 47-летний Виктор, получивший 32 ножевых ранения. Подробности рассказывает портал Limon.