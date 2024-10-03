Литва взялась за язык: иностранцев обяжут обслуживать клиентов на литовском

В то же время Сейм освободил их от обязанности изучать литовский язык, если это не будет постоянной деятельностью таких работников, например, если они будут продавать собранные ими товары или лесную продукцию на ярмарках или в других местах, цветы во время праздников.

Это исключение не будет распространяться на иностранцев, которые имеют временный вид на жительство в Литве, но будут торговать постоянно.

В четверг за соответствующие поправки к Закону о государственном языке проголосовали 78 депутатов, пятеро воздержались.

"Литовские граждане, которые эмигрируют, быстро адаптируются и договариваются в Англии и Португалии", - отметил на заседании Сейма консерватор Вилюс Семяшка.

Сейм обязал иностранцев, непосредственно предоставляющих услуги, изучить базовый уровень литовского языка.

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