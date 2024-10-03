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Фото В Литву приехал поезд "РЖД" с надписями "Вильнюс - город России" и "ZOV". Их заставили стереть

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Литовские пограничники разрешили следование транзитному поезду Москва - Калининград, отмеченному незаконными надписями, только после того, как начальник поезда и его подчиненные стерли эти символы.

В Службе охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) сообщили, что в среду, 2 октября, на пограничный железнодорожный пункт "Кена" из Беларуси прибыл транзитный поезд Москва - Калининград, разрисованный военной символикой России и провокационными надписями.

Пограничники заметили на одном из вагонов черный военный знак Z (ставший символом российской агрессии в Украине) и надпись ZOV (латинскими буквами).

На соседнем вагоне была оставлена надпись на русском языке кириллицей "Вильнюс – российский город". В поезде заявили, что не могут объяснить, где и как появились эти надписи.

Пограничники обязали персонал российского поезда немедленно удалить записи. Представители СОГГЛ предупредили, что в противном случае пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а вагоны с надписями будут отцеплены и не будут допущены в Литву.

Сотрудники поезда удалили надписи. Состав не был задержан из-за инцидента. После прохождения всех обязательных процедур досмотра пассажиров поезду разрешено продолжить транзитное движение через Литву по установленному маршруту.

В Литве с весны 2022 года запрещено использование георгиевской ленты, а также букв Z и V.

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