Вид на митинг с колонны Победы Фото: Daniil Sotnikov/DW

Одним из самых заметных спикеров, как и на подобных акциях в прошлом, стала Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), выступившая на этот раз в статусе лидера собственной, левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ). Официально учрежденная в январе 2024 года, ССВ в июне сначала сравнительно неплохо выступила на выборах в Европейский парламент, а в сентябре добилась значительного успеха на выборах в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии, где, набрав по 12-15% голосов, вошла в состав парламентов этих восточных федеральных земель.

"Богатые хотят войны, молодые - будущего" Фото: Daniil Sotnikov/DW

Тему войны в Украине Вагенкнехт сделала ключевой и на самих выборах, и в переговорах о формировании коалиции, хотя вопросы внешней политики в компетенцию земельных властей не входят. Критики Вагенкнехт подчеркивают, что ее "мирный план" фактически означает призыв к Украине сдаться, а говоря о "компромиссах, без которых нельзя закончить войну", она перечисляет лишь уступки, на которые должен пойти Киев. В связи с этим партию Вагенкнехт называют одним из наиболее влиятельных проводников интересов Кремля в Германии и Европе.

Без обвинений в адрес Путина