Бизнес недоволен работой CFLA, Ринкевич просит министра финансов обратить внимание

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в пятницу, 4 октября, в Рижском замке Ринкевич встретился с Ашераденсом, чтобы обсудить формирование государственного бюджета на 2025 год, намеченные налоговые изменения и их влияние на бюджет самоуправлений.

В беседе президент выразил удовлетворение тем, что в госбюджете следующего года удалось в качестве главного приоритета определить безопасность, предусмотрев финансирование в том числе на укрепление внутренней безопасности.

"В существующих геополитических условиях необходимо учитывать, что, укрепляя безопасность страны, мы также создаем надежную среду для иностранных и местных инвестиций", - отметил президент в ходе встречи.

В контексте изменений государственного бюджета и налогов Ринкевич подчеркнул необходимость содействия региональному развитию и финансовой устойчивости самоуправлений.

"Во время рабочих визитов в латвийские края можно было увидеть, что самоуправления нередко находятся в незавидной финансовой ситуации. Во многом потому, что при возложении на самоуправления дополнительных функций и при принятии налоговых или иных решений не были предусмотрены компенсационные механизмы", - отметил президент.

На встрече стороны также обсудили актуальную ситуацию с реализацией проектов фондов Европейского союза.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!