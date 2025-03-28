Стало известно под каким номером латвийская группа Tautumeitas выступит во втором полуфинале на международном песенном конкурсе "Евровидение".
ВИДЕО ⟩ Стало известно, под каким номером Латвия выступит на "Евровидении"
В этом году песенный конкурс "Евровидение" пройдет в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая, где соберутся участники со всей Европы. Представители Латвии выступят во втором полуфинале 15 мая под четвертым порядковым номером.
Уже сообщалось, что Латвийская ассоциация исполнителей и продюсеров (LaIPA) подписала договор с победителем конкурса Supernova - группой Tautumeitas - о финансовой поддержке в размере 5 тысяч евро для продвижения песни Bur man laimi в зарубежных странах, сообщил представитель LaIPA Айнарс Владимиров.
LaIPA оказывает такую поддержку победителю национального отбора "Евровидения" уже третий год.
Председатель совета LaIPA, музыкант и продюсер Рудольф Будзе подчеркивает, что музыка - универсальный инструмент, преодолевающий языковое, культурное разнообразие и пограничные барьеры, объединяющий людей во всем мире. Он отмечает, что поддержка LaIPA - это инвестиция в развитие латвийской музыкальной индустрии и международное признание местных артистов на мировом рынке.
Поддержка LaIPA в размере 5000 евро предоставлена в соответствии с решением Совета LaIPA от 6 марта 2023 года о мерах по продвижению фонограмм во время международного конкурса песни "Евровидение" с 2023 по 2026 год.