ВИДЕО Стало известно, под каким номером Латвия выступит на "Евровидении"

В этом году песенный конкурс "Евровидение" пройдет в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая, где соберутся участники со всей Европы. Представители Латвии выступят во втором полуфинале 15 мая под четвертым порядковым номером.

Уже сообщалось, что Латвийская ассоциация исполнителей и продюсеров (LaIPA) подписала договор с победителем конкурса Supernova - группой Tautumeitas - о финансовой поддержке в размере 5 тысяч евро для продвижения песни Bur man laimi в зарубежных странах, сообщил представитель LaIPA Айнарс Владимиров.

LaIPA оказывает такую ​​поддержку победителю национального отбора "Евровидения" уже третий год.

Председатель совета LaIPA, музыкант и продюсер Рудольф Будзе подчеркивает, что музыка - универсальный инструмент, преодолевающий языковое, культурное разнообразие и пограничные барьеры, объединяющий людей во всем мире. Он отмечает, что поддержка LaIPA - это инвестиция в развитие латвийской музыкальной индустрии и международное признание местных артистов на мировом рынке.

Поддержка LaIPA в размере 5000 евро предоставлена ​​в соответствии с решением Совета LaIPA от 6 марта 2023 года о мерах по продвижению фонограмм во время международного конкурса песни "Евровидение" с 2023 по 2026 год.