Несмотря на обещания Седоковой, покойный Тимма не был доставлен в Латвию в костюме

Перед репатриацией останков Яниса на родину сообщалось, что Седокова собирается взять на себя заботу о похоронном костюме, чтобы поддержать семью. В специальном памятном эпизоде шоу Slavenības. Bez filtra Лиепиньш сказал, что обещание так и не было выполнено.

"Да, было так, что Седоков и тогдашняя баскетбольная команда Яниса были с этим связаны. Сказали, что отправят Яниса в Латвию уже переодетым в костюм. Когда мы прочитали, что его везут сюда, его отец Райтис поехал за ним и обнаружил, что ничего нет. Ни костюма, ничего из обещанного. Мы все были свидетелями того, что было сказано, что все будет", - рассказал Лиепиньш.

Незадолго до церемонии прощания Райтис Тимма обратился к Лиепиньшу с просьбой обеспечить костюм для Яниса. Лиепиньш сам занялся этим и не взял никакой платы, поблагодарив таким образом баскетболиста за оказанную в свое время поддержку.

Полностью эпизод шоу смотрите на 1188.lv.

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью

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