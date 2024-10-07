Мы живем в мире, где до сих пор существует множество табу и предрассудков относительно женского тела. Многие девушки все еще сталкиваются с незнанием, растерянностью и даже стыдом, когда впервые испытывают менструацию, поскольку эта тема до сих пор считается в обществе некомфортной. Вместе с Libresse мы здесь, чтобы изменить это!
Это не "просто" месячные! Это нечто большее
Менструация – это не просто физиологический процесс, а очень важное событие в жизни каждой женщины – символ жизни и силы, а не пятно позора. Чем больше мы будем говорить на эту тему и заниматься самообразованием, тем лучше мы сможем слышать друг друга и девочки смогут встретить свои первые месячные с большей уверенностью и спокойствием.
Потому что менструация – это не секрет, которого стоит стыдиться, это важная часть 300000-летнего человеческого опыта, история тела каждой женщины, и пора говорить об этом громко и уважительно!
Статья создана совместно с Libresse.