Это не "просто" месячные! Это нечто большее

Менструация – это не просто физиологический процесс, а очень важное событие в жизни каждой женщины – символ жизни и силы, а не пятно позора. Чем больше мы будем говорить на эту тему и заниматься самообразованием, тем лучше мы сможем слышать друг друга и девочки смогут встретить свои первые месячные с большей уверенностью и спокойствием.