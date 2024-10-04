Пт, 4.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins

Из торгового центра в Резекне из-за горящего бойлера эвакуировали 40 человек

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пожарная служба. Иллюстративное фото.
Пожарная служба. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу около полудня из-за горящего бойлера из торгового центра в Резекне эвакуировались 40 человек, выяснило агентство LETA.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что незадолго до 12:00 пожарные получили вызов на аллею Атбривошанас в Резекне, где в общественном здании в помещении теплоузла горел бойлер на площади десяти квадратных метров.

До приезда VUGD из здания своими силами эвакуировались 40 человек.

Опубликованное в социальных сетях видео свидетельствует о том, что пожар вспыхнул в торговом центре, в котором расположены супермаркет Maxima и другие магазины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх