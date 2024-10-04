Из торгового центра в Резекне из-за горящего бойлера эвакуировали 40 человек

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что незадолго до 12:00 пожарные получили вызов на аллею Атбривошанас в Резекне, где в общественном здании в помещении теплоузла горел бойлер на площади десяти квадратных метров.

До приезда VUGD из здания своими силами эвакуировались 40 человек.

Опубликованное в социальных сетях видео свидетельствует о том, что пожар вспыхнул в торговом центре, в котором расположены супермаркет Maxima и другие магазины.

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