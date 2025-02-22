Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину "придется встретиться", чтобы покончить с войной между Москвой и Киевом, пишет AFP.
Ранее Трамп назвал Зеленского "диктатором" и еще в пятницу высказался, что не считает присутствие Зеленского важным на переговорах с Россией об окончании войны.
"Я думаю, что президенту Путину и президенту Зеленскому нужно встретиться. Потому что знаете что? Мы хотим остановить убийства миллионов людей", - сказал Трамп репортерам в Овальном кабинете.
Он добавил, что Киев, "надеемся, в следующий довольно короткий период" подпишет соглашение, которое даст Вашингтону привилегированный доступ к украинским минеральным месторождениям.
"Они очень храбрые во всех отношениях, какие только можно себе представить. Но мы тратим наши сокровища на страну, которая очень далека", - сказал Трамп, говоря об Украине.
Трамп хочет, чтобы Украина предоставила американским компаниям доступ к своим богатым природным ресурсам в качестве компенсации за помощь на десятки миллиардов долларов, предоставленную Украине во время президентства Джо Байдена.
В свою очередь Украина за предоставление таких прав пытается добиться гарантий безопасности от США.
Зеленский, который отклонил такое соглашение, в пятницу заявил, что надеется на "справедливый результат".
Незаключенная сделка стала камнем претконвения в отношениях между Вашингтоном и Киевом.
Трамп на этой неделе назвал Зеленского "диктатором без выборов" и ошибочно обвинил Украину в развязывании войны против России. В пятницу он сказал, что у Украины нет преимуществ на переговорах.
"У меня были очень хорошие переговоры с Путиным, и у меня были не столь хорошие переговоры с Украиной. У них нет никаких козырей", - сказал Трамп.
Трамп снова отказался винить Россию в нападение на Украину в феврале 2022 года, сказав, что "Путин напал, но они не должны были позволять ему нападать".
Президент США добавил, что у Путина нет нужды договариваться. "Ему не надо договариваться, потому что, если бы он хотел, он бы получил всю страну", сказал Трамп.
США также в пятницу призвали ООН принять резолюцию, в которой не упомянута оккупированная Россией территория Украины.
Предложенный Вашингтоном текст резолюции, с которым ознакомилось новостное агентство AFP, призывает к "быстрому окончанию конфликта" без упоминания территориальной интегрированности Украины. Посол России в ООН Василий Небензя назвал это "хорошим шагом".
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