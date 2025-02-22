Незаключенная сделка стала камнем претконвения в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

Трамп на этой неделе назвал Зеленского "диктатором без выборов" и ошибочно обвинил Украину в развязывании войны против России. В пятницу он сказал, что у Украины нет преимуществ на переговорах.

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"У меня были очень хорошие переговоры с Путиным, и у меня были не столь хорошие переговоры с Украиной. У них нет никаких козырей", - сказал Трамп.

Трамп снова отказался винить Россию в нападение на Украину в феврале 2022 года, сказав, что "Путин напал, но они не должны были позволять ему нападать".

Президент США добавил, что у Путина нет нужды договариваться. "Ему не надо договариваться, потому что, если бы он хотел, он бы получил всю страну", сказал Трамп.

США также в пятницу призвали ООН принять резолюцию, в которой не упомянута оккупированная Россией территория Украины.

Предложенный Вашингтоном текст резолюции, с которым ознакомилось новостное агентство AFP, призывает к "быстрому окончанию конфликта" без упоминания территориальной интегрированности Украины. Посол России в ООН Василий Небензя назвал это "хорошим шагом".

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