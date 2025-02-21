В одной из пригородных волостей Балвского края за последний месяц волки загрызли не менее семи собак, вызвав серьезное беспокойство среди местных жителей и охотников. Однако пока действовать официально нельзя - лимит на отстрел волков уже исчерпан, и новые охоты разрешены только в исключительных случаях. Об этом сообщает Новостная служба Латвийского телевидения (LTV).
ВИДЕО ⟩ Волки в Балвском крае загрызли семь собак - жители боятся за свою безопасность
Специалисты поясняют, что можно запросить дополнительное разрешение на отстрел, если удастся доказать, что вред причиняет больное или аномально агрессивное животное.
Однако в Балвском крае полагают, что речь идет не об одном волке, а о целой стае, включая самок, которые охотятся вблизи поселков.
Одной из жертв нападения стал домашний сторожевой пес, принадлежавший Янису и Наталии.
"Волк загрыз его прямо возле нашего дома", - рассказала хозяйка.
Она заметила хищника через окно, но когда выбежала во двор, было уже поздно - собака была мертва.
"Волк увидел меня и убежал", - добавила она.
Местный житель Янис Саркис рассказал, что подобные случаи происходят не впервые.
"Летом в соседней деревне они загрызли овец", - отметил он.
По его словам, волки слишком часто появляются рядом с домами, а их следы можно увидеть прямо на тропинках, ведущих на работу.
"Идешь утром - и вот они, волчьи следы. Приятно ли так добираться до работы? Ты даже не знаешь, дойдешь ли вообще", - говорит он.
Эксперты по охране природы утверждают, что волки обычно не нападают на людей. Тем не менее, жители чувствуют себя все более уязвимыми.
В Балвском крае созвано экстренное заседание Комиссии по координации охоты с участием представителей государственных органов, чтобы найти решение проблемы.
Охотник и представитель клуба Bebrītis Виестурс Козловскис считает, что ситуация выходит из-под контроля.
"Волк - это животное, которое должно оставаться незаметным. Если мы видим его каждый день, особенно в деревнях, значит, их популяция уже слишком велика", - подчеркнул он.
Видео: Репортаж LTV
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