Специалисты поясняют, что можно запросить дополнительное разрешение на отстрел, если удастся доказать, что вред причиняет больное или аномально агрессивное животное.

Однако в Балвском крае полагают, что речь идет не об одном волке, а о целой стае, включая самок, которые охотятся вблизи поселков.

Одной из жертв нападения стал домашний сторожевой пес, принадлежавший Янису и Наталии.

"Волк загрыз его прямо возле нашего дома", - рассказала хозяйка.

Она заметила хищника через окно, но когда выбежала во двор, было уже поздно - собака была мертва.

"Волк увидел меня и убежал", - добавила она.

Местный житель Янис Саркис рассказал, что подобные случаи происходят не впервые.

"Летом в соседней деревне они загрызли овец", - отметил он.

По его словам, волки слишком часто появляются рядом с домами, а их следы можно увидеть прямо на тропинках, ведущих на работу.

"Идешь утром - и вот они, волчьи следы. Приятно ли так добираться до работы? Ты даже не знаешь, дойдешь ли вообще", - говорит он.

Эксперты по охране природы утверждают, что волки обычно не нападают на людей. Тем не менее, жители чувствуют себя все более уязвимыми.

В Балвском крае созвано экстренное заседание Комиссии по координации охоты с участием представителей государственных органов, чтобы найти решение проблемы.

Охотник и представитель клуба Bebrītis Виестурс Козловскис считает, что ситуация выходит из-под контроля.

"Волк - это животное, которое должно оставаться незаметным. Если мы видим его каждый день, особенно в деревнях, значит, их популяция уже слишком велика", - подчеркнул он.

Видео: Репортаж LTV

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