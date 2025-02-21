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ВИДЕО Волки в Балвском крае загрызли семь собак - жители боятся за свою безопасность

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Волки в Балвском крае. Кадр репортажа LTV
Волки в Балвском крае. Кадр репортажа LTV Фото: Ekrānšāviens / LTV

В одной из пригородных волостей Балвского края за последний месяц волки загрызли не менее семи собак, вызвав серьезное беспокойство среди местных жителей и охотников. Однако пока действовать официально нельзя - лимит на отстрел волков уже исчерпан, и новые охоты разрешены только в исключительных случаях. Об этом сообщает Новостная служба Латвийского телевидения (LTV).

Специалисты поясняют, что можно запросить дополнительное разрешение на отстрел, если удастся доказать, что вред причиняет больное или аномально агрессивное животное.

Однако в Балвском крае полагают, что речь идет не об одном волке, а о целой стае, включая самок, которые охотятся вблизи поселков.

Одной из жертв нападения стал домашний сторожевой пес, принадлежавший Янису и Наталии.

"Волк загрыз его прямо возле нашего дома", - рассказала хозяйка.

Она заметила хищника через окно, но когда выбежала во двор, было уже поздно - собака была мертва.

"Волк увидел меня и убежал", - добавила она.

Местный житель Янис Саркис рассказал, что подобные случаи происходят не впервые.

"Летом в соседней деревне они загрызли овец", - отметил он.

По его словам, волки слишком часто появляются рядом с домами, а их следы можно увидеть прямо на тропинках, ведущих на работу.

"Идешь утром - и вот они, волчьи следы. Приятно ли так добираться до работы? Ты даже не знаешь, дойдешь ли вообще", - говорит он.

Эксперты по охране природы утверждают, что волки обычно не нападают на людей. Тем не менее, жители чувствуют себя все более уязвимыми.

В Балвском крае созвано экстренное заседание Комиссии по координации охоты с участием представителей государственных органов, чтобы найти решение проблемы.

Охотник и представитель клуба Bebrītis Виестурс Козловскис считает, что ситуация выходит из-под контроля.

"Волк - это животное, которое должно оставаться незаметным. Если мы видим его каждый день, особенно в деревнях, значит, их популяция уже слишком велика", - подчеркнул он.

Видео: Репортаж LTV

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