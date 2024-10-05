Сб, 5.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Для абонентов

Сестра убитого и девушка убийцы рассказывают о трагедии на трамвайной остановке в Таллинне

CopyMessenger Telegram Whatsapp

Этим летом в центре Таллинна произошло кровавое убийство: в ночь на 13 июля на трамвайной остановке на бульваре Мере 34-летний Александр получил смертельный удар ножом в печень, пишет Rus.Postimees.

Через несколько дней выяснилось, что этот удар своему ровеснику Александру нанес проживающий в Мустамяэ Максим. Сейчас он находится в Таллиннской тюрьме, ведется следствие.

Kuuuurija связалась с сестрой погибшего Александра, Ириной, чтобы узнать, каким человеком был ее брат и что произошло в Таллинне в ту роковую ночь.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх