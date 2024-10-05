Этим летом в центре Таллинна произошло кровавое убийство: в ночь на 13 июля на трамвайной остановке на бульваре Мере 34-летний Александр получил смертельный удар ножом в печень, пишет Rus.Postimees.
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Сестра убитого и девушка убийцы рассказывают о трагедии на трамвайной остановке в Таллинне
Через несколько дней выяснилось, что этот удар своему ровеснику Александру нанес проживающий в Мустамяэ Максим. Сейчас он находится в Таллиннской тюрьме, ведется следствие.
Kuuuurija связалась с сестрой погибшего Александра, Ириной, чтобы узнать, каким человеком был ее брат и что произошло в Таллинне в ту роковую ночь.