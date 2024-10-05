В Англии женщина по возвращению домой столкнулась с довольно необычной ситуацией. Она констатировала, что во время ее отсутствие в дом пробрался злоумышленник, который среди прочего во время своего визита развесил ее белье, разложил по полкам продукты и приготовил на плите еду, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на ВВС.
В Англии вор развесил белье хозяйки дома, приготовил поесть и вымыл полы
За совершенную 16 июля необычную кражу 36-летний Дамиан Войнилович 3 октября был приговорен судом Кардиффа к 22 месяцам тюремного заключения.
Женщина на суде рассказала, что в июле вернулась домой с работы и обнаружила, что в саду передвинуты предметы, а ее мусорный бак опустошен. Пережив такую кражу, ей какое-то время было страшно находиться дома.
Злоумышленник оставил ей записку, в которой было сказано: "Не беспокойтесь, будьте счастливы, поешьте".
На суде также раскрылось, что вор наполнил кормушку для птиц и передвинул горшки с растениями.
Дома из упаковки была вытащена пара обуви, а упаковка от нее была выброшена в мусорник.
Прокурор Элис Сайкс сказала, что для приготовления еды использовались предметы из кухни женщины.
Оставленные в пакетах продукты были разложены в холодильнике, в котором все было передвинуто.
В мусорном баке оказались кухонные принадлежности, вместо них были выложены новые, которые также оставались в неразобранных пакетах.
У зубной щетки женщины сменили наконечник, дома были вымыты полы, а ведро с грязной водой оставлено снаружи.
Жертва кражи также рассказала, что ей оставили бутылку красного вина, рядом с которой поставили бокал и положили штопор, а на столе в гостиной поставили блюдо с конфетами.
Кроме того, пострадавшая рассказала, что видела мужчину, который развешивал ее выстиранное белье.
"Я пыталась понять, был ли это кто-то, кто знал меня, не станет ли происходящее преследованием, знал ли этот человек, что я живу одна, и не искал ли он меня в качестве жертвы", - сказала женщина, которая после произошедшего опасалась оставаться дома и поэтому какое-то время жила у друга.
Войнилович, у которого в Англии нет определенного места жительства, обвинялся и в связи с еще одной кражей, по обеим эпизодам он признал свою вину.
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