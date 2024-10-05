В Англии вор развесил белье хозяйки дома, приготовил поесть и вымыл полы

Жертва кражи также рассказала, что ей оставили бутылку красного вина, рядом с которой поставили бокал и положили штопор, а на столе в гостиной поставили блюдо с конфетами.

Кроме того, пострадавшая рассказала, что видела мужчину, который развешивал ее выстиранное белье.

"Я пыталась понять, был ли это кто-то, кто знал меня, не станет ли происходящее преследованием, знал ли этот человек, что я живу одна, и не искал ли он меня в качестве жертвы", - сказала женщина, которая после произошедшего опасалась оставаться дома и поэтому какое-то время жила у друга.

Войнилович, у которого в Англии нет определенного места жительства, обвинялся и в связи с еще одной кражей, по обеим эпизодам он признал свою вину.

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