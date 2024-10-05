Большинство попадающих в Латвию украинцев проезжают страну транзитом

За девять месяцев этого года границу Латвии пересек 17 871 гражданин Украины. В настоящее время в Латвии зарегистрированы 46 512 украинцев, получивших статус временной защиты. В этом году регистрировалось в среднем 468 граждан Украины в месяц.

32 304 украинца зарегистрированы в самоуправлениях, а 3143 размещены при помощи самоуправлений. В настоящее время для размещения украинцев свободно 401 место.

Министерство отмечает, что продолжается выдача и первичных, и повторных видов на жительство гражданам Украины. Их количество в 2024 году также остается стабильным.

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